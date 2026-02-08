ミラノ・コルティナ冬季オリンピック（五輪）の開催をめぐり、環境や経済、社会に与える影響について大規模な抗議デモが行われた＝7日、イタリア・ミラノ/Guglielmo Mangiapane/Reuters via CNN Newsourceミラノ（CNN）イタリア・ミラノで7日午後、ミラノ・コルティナ冬季オリンピック（五輪）に対する抗議デモが行われ、デモ参加者はプラカードを掲げ、腕を組み、歌い踊りながら、市内を平和的に行進した。だが、夜になると、一部