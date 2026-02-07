強い寒気の影響で、8日にかけて日本海側を中心に警報級の大雪となりそうです。東京23区でも積雪の可能性があり、警戒が必要です。6日から北海道などでは雪が降り続いて、すでに記録的な大雪となっています。今シーズン最強レベルの寒気の影響で、日本海側の広い範囲で警報級の大雪となる恐れがあり、8日朝までに降る雪の量は北陸地方で70cm、中国地方で60cmとなっています。衆院選投開票日の8日がピークになる見込みで、西日本の太