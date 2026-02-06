衆院選終盤の2026年2月6日、公明党の山口那津男元代表（現常任顧問）と立憲民主党の枝野幸男元代表が東京都八王子市内で同じ選挙カーに上って中道改革連合候補の応援演説に臨んだ。かつては与野党の代表者どうし、敵対した間柄だ。萩生田氏批判の山口氏、「裏金議員」公認「絶対にやめさせなければならない」八王子市の大部分が入る東京24区は、8選を目指す自民前職の萩生田光一氏に、中道新顔の細貝悠氏、国民民主党新顔の細屋椋