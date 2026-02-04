水産の知識やロボット競技の全国大会で、優秀な成績を収めた産業系高校の生徒ら7人と1団体に県民表彰が贈られました。 【写真を見る】ロボット相撲や食品コンテストで日本一産業系高校の生徒らに大分県民表彰 表彰されたのは、水産・海洋高校の食品技能コンテストで総合優勝を果たした海洋科学3年の衛藤拓也さんや、ロボット相撲の全国大会で優勝した中津東のチームなど7人と1団体です。 佐藤知事はものづくりの技術力