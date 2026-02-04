リュウジさんの「限界チキンラーメン雑炊」を実食　「嘘みたいに絶賛」の味は伊達じゃなかった

料理研究家のリュウジさんが、自身のXで自信満々に紹介した新レシピ「限界チキンラーメン雑炊」。なんでも、スタッフが「嘘みたいに絶賛」し、リュウジさんご本人も「手間暇かけた俺の渾身の料理より評判良くて泣けるレベル」と語るほどの一品なのだとか。

やる気0％でも出来るというこのレシピ、一体どれほどの破壊力を秘めているのか……実際に作って確かめてみることにしました。

■ 包丁いらず！5分で完成する「虚無」の極み

本レシピは元々お笑い芸人コンビのチョコレートプラネットが「6秒クッキング」と題し、先んじて発表していたもの。しかし、詳細な分量や一部作り方に疑問が生じた部分があったため、自分なりにアレンジしてみたものなのだそうです。

用意する主な材料は以下の通り。

・チキンラーメン……1袋

・ご飯……200g

・卵……1個

・小ネギ……適量

・水……300cc

・塩胡椒……適量

レシピ名に「限界」と名が付くだけあって、包丁すら使いません。まさにリュウジさんの真骨頂、「虚無」シリーズの系譜です。

作り方も超シンプル。まずは白ご飯をサッと水洗いし、鍋に入れて水300ccを加えて沸かします。ご飯を洗うことでぬめりが取れ、サラッとした仕上がりになるようです。

ふつふつしてきたら塩胡椒を振り、本格的に沸騰したら卵1個を割り入れ、サッとかき混ぜます。卵が固まったら火を止め、小ネギをパラパラと散らします。

そしてここからがクライマックス。袋から出した状態の「チキンラーメン」を、そのまま豪快に手で砕いて雑炊の上から振りかけるのです！

所要時間は、わずか5分ほど。あっという間に完成しました。湯気の立つ優しい卵雑炊の上に、凶暴なまでの存在感を放つ砕いたチキンラーメン。このビジュアル、なかなかのインパクトです。

■ 優しい雑炊とバリバリ麺の「食感の暴力」

さっそく一口食べてみると……こりゃうまい！

長年愛され続けてきたチキンラーメンの鶏ガラスープが、お湯ではなく熱々の雑炊と混ざり合うことで、濃厚ながらもどこかホッとする味わいに。卵の優しい風味がインスタントラーメン特有のジャンク感を程よく中和しており、絶妙なバランスを保っています。

何より楽しいのが食感です。雑炊のふわとろ感と、後乗せしたチキンラーメンの「バリバリッ！」とした歯ごたえ。ふやける前のクリスピーな食感が良いアクセントになり、スプーンが止まりません。

■ アレンジも自由自在 ラー油＆黒胡椒試してみた

このままでも十分完成されていますが、本レシピの本領は柔軟な「味変」にあります。 動画内でリュウジさんが推奨していた中から、今回は「ラー油」と「ブラックペッパー」を試してみました。

ラー油を垂らすと、ピリッとした辛味と香ばしさが加わり、一気に中華風の奥行きが出ます。ブラックペッパーを振れば、野性的な風味とスパイシーさがチキンラーメンの味を引き締め、ビールが欲しくなるような大人の味に進化しました。これは合う！

その他にも、動画内では柚子胡椒や粉チーズ、ごま油なども推奨されています。個人的には「キムチ」を乗せても絶対においしいと感じました。

■ ボリューム満点 疲れた日の救世主にも

ご飯1人前（200g）にチキンラーメン1袋が乗るため、単純計算で2人前になるボリュームも申し分なし。炭水化物×炭水化物の背徳グルメですが、仕事で疲れて帰ってきた夜や、二日酔いの朝には、この手軽さとガツンとくる旨味が染み渡るはずです。

リュウジさん自身も「うまい」「究極」と自画自賛した「限界チキンラーメン雑炊」。家にある材料ですぐに試せるので、皆さんもぜひその味を確かめてみてください。

