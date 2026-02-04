レンゴーが７日続伸し連日の昨年来高値更新となっている。３日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、旧村上ファンド系とされる南青山不動産（東京都渋谷区）と共同保有者の株式保有割合が５．０４％と新たに５％を上回ったことが判明。これを受けて思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は「投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為などを行うこと」としており、報告義務発生日は１月２７