アイドルグループ「ukka」の葵るりさん（21）が、2026年1月30日にXを更新。運転免許の取得を報告した。「19ヶ月かかったけど無事免許取れた！！」葵さんはXで「19ヶ月かかったけど無事免許取れた！！」と報告。免許証の写真を公開した。証明写真では、暗い色のロングヘアーを下ろしたスタイルで写っている。目はぱっちりと開き、血色もよく見える。Xユーザーからは「免許証の写真がこんなに可愛いのはおかしい」「写真映り鬼悪くな