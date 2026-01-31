1868年（明治元年）9月8日、一世一元の制を定められたうえで、明治と改元されたことによって始まった明治時代。明治の時代には多くの海外の文化が流入し、それによって、日本においても多くの発明や技術発展が勃興していく。そんな急激な西洋化が進む日本において、今なお多くの人々に愛されている、ある画期的なグルメが誕生する。それが日本が世界に誇るべきグルメの1つ、洋食だ。トンカツ、オムライス、カキフライ、エビフライ