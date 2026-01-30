小堺一機東スポWEB

新聞に「『消えていただきます』って書かれた」小堺一機が語る過去

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 30日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」に、小堺一機が出演した
  • 司会を務めていた「ごきげんよう」は、始まった当初は全然ダメだったという
  • 新聞には「『消えていただきます』と書かれた」と、辛辣な過去を明かした
記事を読む

おすすめ記事

  • CBC
    名古屋市科学館がJASRACに楽曲使用料約480万円支払いせず 竜巻ラボのBGMで　学芸員が｢著作権切れ｣と誤解 2026年1月30日 19時47分
  • 通行人が遺体を発見し110番通報
    【速報】新潟市中央区の路上で 身長約31cm･全裸 赤ちゃんの遺体見つかる、警察が死因など捜査【新潟】 2026年1月30日 15時45分
  • 秋篠宮さま
    「随分とおやつれになり、半年で数キロはお痩せになった」　秋篠宮さまに心配の声　背景にやはり“小室さん問題”が 2026年1月30日 5時55分
  • スポニチ
    グリーンチャンネル「中央競馬全レース中継」無料ネットライブ配信開始　3月14日から　JRA発表 2026年1月30日 15時7分
  • RSK
    廃棄される讃岐うどんを食べて育った「讃岐うどん雲丹」　調理実習で刺身に「なめらかでおいしい」【香川】 2026年1月30日 21時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. JASRACに約480万円支払いせず
    2. 2. 【速報】新潟市中央区の路上で 身長約31cm･全裸 赤ちゃんの遺体見つかる、警察が死因など捜査【新潟】
    3. 3. 随分とやつれ…秋篠宮さまに異変
    4. 4. 中央競馬中継 無料ネット配信へ
    5. 5. 讃岐うどんを食べて育ったウニ
    6. 6. マッキー買って「マツキニ」物議
    7. 7. いきなり殴られた 駅前で4人けが
    8. 8. 連絡先交換にLINEは古い? 9割超
    9. 9. 鈴木奈々「ラブホ通い」の過去
    10. 10. 三ツ矢雄二 泥酔で転倒し大けが
    1. 11. 高市氏へ謝罪要求「頭を下げて」
    2. 12. スキー場で宙づり状態…心肺停止
    3. 13. 「罪に問うべきか」警察に抗議
    4. 14. 家族3人死亡「毎日が生き地獄」
    5. 15. ナイトスクープ炎上 家族の現状
    6. 16. 駐車場を占拠→魔法の言葉で撃退
    7. 17. 茨城の山林に女性遺体 事件か
    8. 18. 衆院選 街頭演説に罵声集団
    9. 19. ABCテレビ社長が謝罪「深く反省」「慎重な対応必要だった」ナイトスクープ“ヤングケアラー”炎上騒動
    10. 20. 宝くじで3億円 20年で使い果たす
    1. 1. JASRACに約480万円支払いせず
    2. 2. 【速報】新潟市中央区の路上で 身長約31cm･全裸 赤ちゃんの遺体見つかる、警察が死因など捜査【新潟】
    3. 3. 随分とやつれ…秋篠宮さまに異変
    4. 4. 讃岐うどんを食べて育ったウニ
    5. 5. マッキー買って「マツキニ」物議
    6. 6. いきなり殴られた 駅前で4人けが
    7. 7. 連絡先交換にLINEは古い? 9割超
    8. 8. スキー場で宙づり状態…心肺停止
    9. 9. 「罪に問うべきか」警察に抗議
    10. 10. 家族3人死亡「毎日が生き地獄」
    1. 11. ナイトスクープ炎上 家族の現状
    2. 12. 茨城の山林に女性遺体 事件か
    3. 13. 空前の「金ブーム」銀や銅も高騰
    4. 14. スキー場で宙づりに 過失傷害か
    5. 15. ファミレスで食事 26人に食中毒
    6. 16. 衆院選予想「自民の大勝はない」
    7. 17. 福岡パルコ、営業終了へ…発表
    8. 18. カルディの「最強調味料」1位
    9. 19. 「卑劣な態様」寺の住職を練炭で殺害した罪で霊園開発会社役員の女に懲役25年の判決…納骨堂に一酸化炭素充満させ
    10. 20. 女子コンクリ事件 元少年の現在
    1. 1. 駐車場を占拠→魔法の言葉で撃退
    2. 2. 衆院選 街頭演説に罵声集団
    3. 3. 宝くじで3億円 20年で使い果たす
    4. 4. 首相明言「土俵に上がらない」
    5. 5. 富裕層の節税 国税庁が怒り心頭
    6. 6. 靖国神社でのポケモン催し批判
    7. 7. ひろゆき氏「日本は世界4位に」
    8. 8. 田崎氏「ちょっと良すぎる気が」
    9. 9. 高市政権に警鐘「右の右の人」
    10. 10. 中道改革連合に早くも軋み発生か
    1. 11. 中3女子不明 家族疑う投稿に苦言
    2. 12. 萩生田氏 集会で石破氏に恨み節?
    3. 13. 執行官殺傷 男の「静かな生活」
    4. 14. 認知症リスク上げる?意外な習慣
    5. 15. 高市氏の名が32回も…疑惑に反論
    6. 16. 古市憲寿氏「慰安婦バス」に乗車
    7. 17. 森友問題が消える 報道に警鐘
    8. 18. 安価ながん治療 目覚ましい効果
    9. 19. 年会費無料で「優待特化」 ポイントだけじゃない、日常におトクを添える「JCBカード S」登場
    10. 20. 「意味不明さが加速」石丸伸二　立憲党首の選挙区に殴り込み示唆も困惑の声「何がしたいの？」
    1. 1. 中国春節 日本は旅行先「圏外」
    2. 2. 中国、日本渡航自粛を呼びかけ
    3. 3. 日本人が現金5800万円盗難 香港
    4. 4. 中国が強調「日米同盟つぶれる」
    5. 5. 中国 日本に中国国民保護を要求
    6. 6. 香港の現金強奪事件で容疑者逮捕
    7. 7. 靖国神社でポケカイベ→「冒涜」
    8. 8. 母親「ジャマイカで娘が性被害」
    9. 9. ニパウイルス、インドで感染報告
    10. 10. アニメ制作を支える中国の小都市
    1. 11. FRB議長にウォーシュ氏 指名へ
    2. 12. カナダ潜水艦受注ドイツ勢優位か
    3. 13. 邦人男性2人 約5800万円奪われる
    4. 14. 中国 乳幼児3千万人以上に手当
    5. 15. AIで異常天体1300個超が確認
    6. 16. 葡のC・ロナ 巨額不動産を入手か
    7. 17. 韓ドルに遅刻疑惑も…誤解だった
    8. 18. マスク氏の「SpaceX」ら合併か
    9. 19. 中国 ヒマワリの種の選別作業
    10. 20. 韓国顕在化していたエトミデート
    1. 1. 亡き母準備の葬式 拒否した結果
    2. 2. WAONポイント統合で何が変わる?
    3. 3. マイクロソフト 約55兆円減少
    4. 4. 「支給停止調整額の見直し」解説
    5. 5. 住宅ローン減税 延長の可能性も
    6. 6. 駅ラーメン閉店 惜しむ声相次ぐ
    7. 7. 政府・日銀「為替介入なかった」
    8. 8. 【カルディ】ねこの刺繍入りバッグと紅茶や菓子などをセットに　「ネコの日バッグ」抽選販売
    9. 9. 水道工事などの狩野組が破産
    10. 10. 大学無償化 申請が不採用の理由
    1. 11. 南ア経済指標【中銀政策金利】
    2. 12. 米調査団仰天 日本の道路の酷さ
    3. 13. 定年=引退は古い? 定年後の仕事
    4. 14. 中国から予約減でも…稼働率上昇
    5. 15. 中高一貫校で落ちこぼれ続出の訳
    6. 16. TVer ミラノ五輪の無料配信決定
    7. 17. オリエンタルランド 反落で反落
    8. 18. 怖くない? テスラが1年で3回故障
    9. 19. ＜動意株・３０日＞（大引け）＝ハリマ化成Ｇ、ヒーハイスト、ＶＮＸなど
    10. 20. 教員の修学旅行費 都道府県で差
    1. 1. スマホの容量不足を秒で解決
    2. 2. Amazonセールで人気の商品TOP15
    3. 3. 一夫多妻崩壊→正式「結婚」へ
    4. 4. 「FINAL FANTASY VII REMAKE」2020年3月3日に発売決定。最新トレーラーも公開
    5. 5. PS2のゲームをPCで動作させる
    6. 6. サイコム「Ryzen 7」CPU追加へ
    7. 7. インスタントメッセンジャー「ICQ」が20周年を迎える
    8. 8. SamsungがIntel Core Ultraプロセッサー(シリーズ2)搭載の「Galaxy Book5 Pro」「Galaxy Book5 360」を発表、2025年2月発売予定
    9. 9. SBが営業活動を生成AIで支援
    10. 10. なぜ武蔵野大学は通信制でデータサイエンスを始めるのか--社会人に向けた明確な答え
    1. 11. 定額以上のパケ代発生する不具合
    2. 12. auブランドマークが変わったワケ
    3. 13. LINEスタンプに無料ダウンロードできる薬用せっけんミューズ「バイキーン＆ウイル・スー」や日本郵便「ぽすくま」、サンスター「オーラツービューティーズ」の3種類を追加
    4. 14. UQコミュニケーションズやKDDI、モバイルWi-Fiルーター「Speed Wi-Fi NEXT W01」にCAで下り最大220Mbpsに対応するソフトウェア更新を提供開始！3月末のCA対応エリアも公開
    5. 15. よく聞く「Ingress（イングレス）」って、いったい何？
    6. 16. こんなUSB端子には気を付けよう！中国やアジア製品で使われるUSB流用端子の危険性に注意
    7. 17. 今チェーンメースもスマホの時代！SNSやLINEなどで拡散を続ける不幸の手紙
    8. 18. ファーウェイ・ジャパン、3万円のハイコスパなSIMフリースマホ「HUAWEI P8lite」のゴールドを7月24日に発売
    9. 19. UQコミュニケーションズ、高速通信サービス「WiMAX 2+」における「3日間で3GB」制限に関する今後の対応について発表！広告表現改善や制限速度向上など
    10. 20. NTTドコモ、今夏スマホ「Galaxy S6 SC-05G」を12ヶ月継続利用を条件に大幅に割り引く「端末購入サポート」に追加！MNPなら本体価格19440円で実質負担額0円に――店頭では一括0円も
    1. 1. 中央競馬中継 無料ネット配信へ
    2. 2. 元幕内・戦闘竜が死去　５６歳、引退後はプロ格闘家としてＰＲＩＤＥなどで活躍…横田基地で生まれ、セントルイスで生活
    3. 3. 阪神 チケ転売者の会員取り消し
    4. 4. 元幕内戦闘竜が死去 米国出身
    5. 5. 上沢巡り日ハムとSB監督バチバチ
    6. 6. 引退の角田「結婚して子どもを」
    7. 7. 選抜高校野球 出場32校が決定
    8. 8. 真美子さんのイヤリング 反響
    9. 9. 真美子さんのコート 再入荷待ち
    10. 10. 新庄監督 上沢帰ってきてほしい
    1. 11. 桂里奈 1カ月で6.1キロ減量成功
    2. 12. 新庄監督 オフは「鼻の整形！」
    3. 13. ド軍からキューバ代表辞退続く
    4. 14. 羽月容疑者 10日間の勾留決定
    5. 15. 長崎日大が選抜 長崎日大が選出
    6. 16. バドで日本代表辞退相次いだワケ
    7. 17. 佐藤輝明 自費キャンプの可能性
    8. 18. 黒田朝日らマラソン組が大分入り
    9. 19. 沖縄尚学ナインに笑顔なしの理由
    10. 20. センバツ 出場32校が決定
    1. 1. 鈴木奈々「ラブホ通い」の過去
    2. 2. 三ツ矢雄二 泥酔で転倒し大けが
    3. 3. 高市氏へ謝罪要求「頭を下げて」
    4. 4. ABCテレビ社長が謝罪「深く反省」「慎重な対応必要だった」ナイトスクープ“ヤングケアラー”炎上騒動
    5. 5. 石原さとみ&木村拓哉 CMが物議
    6. 6. 報道にゾッ…フジTVが相当深刻か
    7. 7. リュウジ 無添加への賛美に苦言
    8. 8. 情報バラす運転手 やす子が苦言
    9. 9. 星野源 新垣結衣との生活を告白
    10. 10. 米山氏の雪バラ撒き行為…賛否
    1. 11. ガーシー氏、地上波進出に意欲
    2. 12. 中居氏の賠償請求「検討してる」
    3. 13. 小堺「消えて」と書かれた過去
    4. 14. 高橋文哉「兄2人はイケメン」
    5. 15. トモコレ13年ぶり新作 4月発売へ
    6. 16. ナイトスクープ炎上 なぜ強行?
    7. 17. ヤングケアラー騒動 300件の抗議
    8. 18. ジェラードン「下り坂」内情告白
    9. 19. 「トモコレ」一部共有機能を制限
    10. 20. ポケモンカードの新商品値上げへ
    1. 1. 白バイ憧れて…過酷な警官への道
    2. 2. ドライブデート中、山に置き去り
    3. 3. ユニクロ 人気パンツの魅力
    4. 4. 解釈を間違っているのかも。男性ウケが悪い「清楚系女子」の特徴
    5. 5. ハリポタ常設店が東京駅に登場へ
    6. 6. 名探偵コナン ランドセルが登場
    7. 7. 年賀はがきの当選番号が決定
    8. 8. 【ユニクロのチラシ】新作ヒートテックに優秀ポロニットまで...カジュアル防寒ウェアがたっぷり値下げ。《29日まで》
    9. 9. 名古屋の推し活女子必見のカフェ&プラン！究極のガトーショコラ付で行列必至の大人気
    10. 10. 「ラクなのに効く」理想の体へ
    1. 11. イケメンだと思ったら“ヤリモク”だった…。婚活女子が直面するマッチングアプリの「地獄」と「現実」【作者に聞く】
    2. 12. 【2020年新作】全部ユニクロで旬の春コーデ♡ 今年注目アイテムで春を引き寄せる！
    3. 13. ケイトが″号泣″に耐える新アイメイクを発売　マスカラやアイライナー
    4. 14. 「20冊」手記に刻まれた壮絶葛藤
    5. 15. 「パパの育休」危機乗り越えた夫
    6. 16. 【レポート】瀬戸内寂聴講演会『無常の中の希望といのち〜大震災をともに生きる〜』
    7. 17. 家飲みにピッタリ つまみレシピ
    8. 18. コールドストーンから秋の限定フレーバー「モンブラン」＆「パンプキンパイ」が発売
    9. 19. 【ハンバーガー】2ポンド＆30cm超！巨大すぎる「タワーバーガー」実食レポ【デモデダイナー】
    10. 20. フォロワー160万人！女優・新木優子が新橋で見せた大人な瞳が美しすぎて吸い込まれた！