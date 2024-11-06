小堺一機（C）モデルプレスモデルプレス

ラヴィットで「ライオンのごきげんよう」が復活、ファンから反響寄せられる

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 小堺一機が6日、TBS系「ラヴィット！」にサプライズ出演した
  • 番組内でフジテレビの人気番組「ライオンのごきげんよう」が復活
  • ファンからは「再現度高すぎる」「懐かしい」などの反響が寄せられている
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