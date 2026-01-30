ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）が展開する「バーガーキング」が、人気シリーズ「ビッグマウス」の冬の新作となる「ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」と「チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」を、1月30日から期間限定で発売します。【画像】わ…ボリュームやば…コチラが「ビックマウス」冬の新作2種です！おいしそう！！「ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」は、直火