ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）が展開する「バーガーキング」が、人気シリーズ「ビッグマウス」の冬の新作となる「ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」と「チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」を、1月30日から期間限定で発売します。

【画像】わ…ボリュームやば… コチラが「ビックマウス」冬の新作2種です！ おいしそう！！

「ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」は、直火焼きの100％ビーフパティ2枚に、スモーキーなベーコン4枚、まろやかな味わいのゴーダチーズスライスを2枚重ね、アクセントのピクルス、クリーミーなマヨソースとケチャップをトッピング。さらに、カマンベールのコクとニンニクのうま味が濃厚な「ホワイトチーズソース」で仕上げた一品。価格は単品1290円（以下、税込み）、セット1590円。

「チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」は、直火焼きの100％ビーフパティに、外はサクサク、中はジューシーなチキンパティ、ゴーダチーズスライス2枚を重ね、ピクルス、マヨソースとケチャップをトッピングし、「ホワイトチーズソース」と一緒に楽しめます。価格は単品1140円、セット1440円。

各セットには「フレンチフライ（S）」と「ドリンク（M）」が付きます。

同社は「“ビッグマウス”シリーズファンの皆さまも、チーズバーガー好きの皆さまも、濃厚な『ホワイトチーズソース』とゴーダチーズを合わせた『ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』『チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』を大きく口を開けてお楽しみください」とアピールしています。

