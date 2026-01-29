テレビアニメ『呪術廻戦』と「Chugai Grace Cafe」のコラボカフェが、2月13日（金）〜3月29日（日）の期間、東京・渋谷モディと、大阪・なんばマルイで開催。特設サイトでは、先着受付を開始した。【写真】キャラクターがカフェ店員に！描き下ろしイラスト使用のグッズ■通販商品にも新作が登場今回開催されるのは、描き下ろしイラストを使用した新作グッズや、キャラクターをモチーフにしたさまざまなフード＆ドリンクメニ