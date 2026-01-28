自由が丘一丁目29番地区市街地再開発組合が、東急東横線・大井町線「自由が丘駅」駅前の複合施設内に商業施設をオープンする。営業開始日は2026年秋予定。【画像をもっと見る】新施設は地上15階・地下3階建ての複合ビルで、商業フロアは地上5階・地下1階に展開。アンカーテナントには「明治屋（MEIDI-YA）」の自由が丘初出店となるプレミアムスーパーマーケット「明治屋 自由が丘ストアー」と、「シェアラウンジ（SHARE LOUNGE