自由が丘駅前に複合商業施設が2026年秋オープン　明治屋やスタバ融合型店舗など出店

自由が丘一丁目29番地区市街地再開発組合が、東急東横線・大井町線「自由が丘駅」駅前の複合施設内に商業施設をオープンする。営業開始日は2026年秋予定。

【画像をもっと見る】

新施設は地上15階・地下3階建ての複合ビルで、商業フロアは地上5階・地下1階に展開。アンカーテナントには「明治屋（MEIDI-YA）」の自由が丘初出店となるプレミアムスーパーマーケット「明治屋 自由が丘ストアー」と、「シェアラウンジ（SHARE LOUNGE）」とスターバックスコーヒーが融合した「SHARE LOUNGE 自由が丘」が出店する。

また、自由が丘エリアで長年営業を続ける歴史ある店舗も新装開店する。1933年創業でモンブラン発祥店として知られる「自由が丘モンブラン」は50席のサロンを新設し、東郷青児画伯の原画を展示した空間を提供。1934年創業の蕎麦店「そば処 自由が丘 薮伊豆」、1932年創業の時計・眼鏡・宝飾専門店「自由が丘 一誠堂」も出店する。さらに、5階には「ヒューリック（Hulic）」が展開する子育て・教育拠点「こどもでぱーと 自由が丘」がオープン。認可外保育・幼児教室・民間学童をはじめ、小児科クリニックや探究教室、料理教室などの多彩なコンテンツを集約する。

◾️自由が丘一丁目29番地区市街地再開発組合：公式サイト