フィリピン・ミンダナオ島、サンボアンガ、ホロ島【マニラ共同】フィリピン南部沖で350人以上の乗客を乗せたフェリーが沈没した。215人の乗客が救助されたが、7人の死亡が確認された。当局者の話としてAP通信が26日伝えた。フェリーは南部ミンダナオ島を出発し、近隣の島に向かっていた。技術的な問題が発生した可能性があるという。乗客332人と乗員27人が乗っていた。