円より子氏元国民民主党の前職円より子氏（78）は25日、次期衆院選に東京17区から無所属で出馬すると明らかにした。円氏は中道改革連合に加わる意向を表明して国民民主党を除籍となった後、中道から比例代表候補として公認されたが取り消されていた。円氏は記者会見で「小選挙区で勝つ準備を進めていた。比例からは出られないとして辞退した」と述べた。