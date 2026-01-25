クマの目撃情報があったのは阿賀野市出湯の旅館です。25日午前7時45分頃、旅館の関係者から「旅館の1階台所にクマ1頭が侵入している」と通報がありました。旅館には当時客はおらず、旅館関係者の家族3人のみで、3人は2階に避難しケガはなかったということです。警察や猟友会などがかけつけクマを探しましたが見つからず、午前9時10分にクマがいなくなったことを確認したということです。警察は、クマが目撃された場所は旅館や住宅