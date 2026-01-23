北海道ではこの時期、「ダイヤモンドダスト」という自然現象が有名ですが、宮城県の鳴子ダムでは先日、「雪まくり」なる珍しい現象が発生した模様。2023年以来3年ぶりに「雪まくり」が現れました!鳴子ダムでは数日前まで雪が降っていましたが、昨日から雨に変わりました。その為、湿った雪が強風に煽られくるくると小さな渦巻きが出来たようです。不思議な自然現象ですね。鳴子ダムへお越しの際は車の運転など十分にお気を付けくだ