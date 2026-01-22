1月18日午後1時ごろ、富士山の富士宮口付近で中国籍の男性（20）が下山中に転倒し、救助を求める119番通報があった。静岡県警は2チーム11人で構成された山岳救助隊を派遣し、丸1日かけて男性を救出した。閉山中の救助要請に「ルール違反だ」「富士山なめるな」など批判の声が上がる。 【画像】相次ぐ遭難…民間団体が捜索・救助を行なう場合に発生する費用 閉山中の富士山で弾丸登山…法的処罰はあるのか 「転倒し