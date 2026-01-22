ロシアのプーチン大統領＝2025年12月/Mikhail Metzel/AFP/Getty Images（CNN）ロシアのプーチン大統領は21日、「グリーンランドで起きていることは、われわれには全く関係ない」と述べた。一方で、デンマーク自治領のグリーンランドを米国が「領有」することを暗に後押しする発言もした。プーチン氏は安全保障の会議で、ロシアには「米国と同様の問題を解決した経験がある」とし、トランプ米大統領の野心を示唆するような歴史的文