女優の天海祐希（58）が21日に放送されたTBS「日本くらべてみたら」（後7・00）に出演。第二の故郷を明かした。今回は「超有名タレントを地方局に貸し出してみる新企画」が放送され、テレビ山口に普段は東京で活動する有名タレントを貸し出した。タレント目線で東京と地方局の違いをくらべてみた。VTRの合間のトークでMCの女優・上白石萌音が「もしみなさん、地方でレギュラー番組をもてるってなって、行きたいところ行けま