¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡È¥¹¥·¥í¡¼¥«¥Õ¥§Éô¡É¤è¤ê¡¢1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´Ö¡¢¥Á¥ç¥³¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡Ö¥µ¥¯»³¥Á¥ç¥³¼¡Ïº¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥ç¥³¹¥¤­É¬¸«¡ª¡Ö¥Á¥ç¥³¥¸¥í¡¼¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥Ü¥¦¥ë¡×¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¢£¥³¥é¥Ü¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÏÁ´2ÉÊº£²ó´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢È¯Çä¤«¤é10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤ª²Û»Ò¡Ö¥µ¥¯»³¥Á¥ç¥³¼¡Ïº¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥Á¥ç¥³¥¸¥í¡¼¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë