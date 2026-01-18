イタリアのジョルジャ・メローニ首相が１６日に投稿したＸが表示回数１１８１万回超え、３５万いいね！と大バズりを見せている。メローニ首相は１６日にＸを投稿。「遠く離れた二つの国だが、ますます近づいている」とつぶやき、高市早苗総理との２ショットをアップ。１枚はリアルな２ショットで、もう１枚はその２ショットをＡＩ加工し、アニメ化した写真だった。この投稿は多くのメディアで紹介されたこともあり大バズり。