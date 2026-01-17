1995年1月17日に「阪神・淡路大震災」が発生してからきょうで31年を迎えました。2025年後半から震度5弱以上の地震が日本各地で相次いでおり、鳥取や島根をはじめ、東北から関東、九州に至るまで、地震は特定の地域に限らず発生しています。【豆知識】災害時だけでなく日常生活でも役立つ…元刑事が伝授する偽・誤情報の正しい“見分け方”がコレです！こうした状況の中で、地震そのものの被害に備えたり、新聞やテレビなどの報