【リオデジャネイロ＝大月美佳】ノーベル平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者マリア・マチャド氏は１５日、米国のトランプ大統領とホワイトハウスで初めて対面で会談し、平和賞のメダルを譲渡した。異例の対応にもかかわらず、マチャド氏をベネズエラの政権運営から排除するトランプ氏の姿勢は揺らがず、認識の隔たりが浮き彫りとなった。マチャド氏にとって今回の会談の目的は、ベネズエラの「運営」に意欲を示すトランプ