1·î15Æü¡¢ÅçÅÄ¿µÆó»á¡ÊÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ²ñÄ¹¡¿B¥êー¥°¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡Ë¤Î¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØÅçÅÄ¤Î¥Þ¥¤¥¯¡ÙÂè270²ó¤¬ÇÛ¿®¡£1·î16Æü～18Æü¤Þ¤ÇÄ¹ºê¸©¡¦HAPPINESS ARENA¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI¡Ù¤ÎÏÃÂê¤È¡¢¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¤Î¼ê»æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¤ò¾Ò²ð¡£1·î16