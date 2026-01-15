B¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÄ¾Á°¡ÄÅçÅÄ¿µÆó»á¡Ö3Æü´Ö¤¢¤Á¤³¤Á¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÀ¼¤«¤±¤Æ¡×
¡¡1·î15Æü¡¢ÅçÅÄ¿µÆó»á¡ÊÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ²ñÄ¹¡¿B¥êー¥°¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡Ë¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØÅçÅÄ¤Î¥Þ¥¤¥¯¡ÙÂè270²ó¤¬ÇÛ¿®¡£1·î16Æü～18Æü¤Þ¤ÇÄ¹ºê¸©¡¦HAPPINESS ARENA¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI¡Ù¤ÎÏÃÂê¤È¡¢¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¤Î¼ê»æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¤ò¾Ò²ð¡£1·î16Æü¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÆÃÊÌÏÈ¤Ë¤è¤ëASIA ALL-STARS¤ÈÆüËÜ¿Í¼ã¼êÁª¼ê¤Ë¤è¤ëRISING STARS¤Ë²Ã¤¨¡¢B2ÁªÈ´¥Áー¥àB2 SELECTED¡¢¶å½£¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ëÁªÈ´KYUSHU UNITED¤Î·×4¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡ØB.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026¡Ù¤ò³«ºÅ¡£
¡¡17Æü¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ë¤ä¥·¥åー¥È¤Ê¤Éµ»½Ñ¤ÎÀµ³Î¤µ¤ò¶¥¤¦¡ØSHISEIDO MEN SKILLS CHALLENGE¡Ù¤ä¡ØMINERVA 3POINT CONTEST¡Ù¡ØRELIVE DUNK CONTEST¡Ù¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¡£ºÇ½ª18Æü¤Ï¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢ B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME¡Ù¤È¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÁª¤Ð¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¡Ø¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026¡Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÅçÅÄ»á¤Ï¡Ö¡Ê¥¢¥êー¥Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ë½ÐÅç¥á¥Ã¥»¤Ê¤É¤Ç¤â¿§¡¹¤Ê´ë²è¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢3Æü´Ö¤Î²áÌ©¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï»î¹çÁ°¤Ê¤É¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÄ¾ÀÜ·ãÎå¤òÅÁ¤¨¤ë»þ´Ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò»öÁ°¤ËÁ÷¤ë·Á¤ËÊÑ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£²ñ¾ì¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ðËÜÅª¤Ë3Æü´Ö¤¢¤Á¤³¤Á¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Í¡¢¤â¤¦¤É¤ó¤É¤óÀ¼¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¥Ð¥¹¥±¥Áー¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¡£ÅçÅÄ»á¤ÏJBAÌ¤ÅÐÏ¿¤Î¥Ð¥¹¥±°¦¹¥¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÐÏ¿¼Ô60Ëü¿Í¤ËÂÐ¤·¤½¤ÎÇÜ°Ê¾å¤ÎÀøºß»Ô¾ì¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡ÖÆ±¤¸¤¯¥Ð¥¹¥±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¡ÊJBA¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ëÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏ¢·È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¤È¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¡ÈONE Basketball¡É¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢ÃË»Ò¤â½÷»Ò¤â¡¢5¿ÍÀ©¤â3¿ÍÀ©¤â¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¤âÏ¢·È¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥Ð¥¹¥±³¦Á´ÂÎ¤Ç¤Î¶¨ÎÏÂÎÀ©¤òÌÜ»Ø¤¹»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ç¤¢¤ë¡ØÁ´¹ñ¥É¥é¥¤¥Ðー±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¥³ー¥Êー¤Ç¡ÖÄ®¤ò»Ù¤¨¤ë¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÅçÅÄ»á¤Ï¡Ö¡ÊÊª¤ò±¿¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ë¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë²ÁÃÍ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¸«¤ë¤ÈÁ´Á³°ã¤Ã¤¿¸«¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î»Ï¶ÈÅÀ¸¡¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï»Å»ö½Ñ¤Ë¤â±þÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
