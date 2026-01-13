「東京ばな奈ワールド」は、スイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」から、2026年1月14日（水）〜4月19日（日）頃までの期間中「イーブイ東京ばな奈「見ぃつけたっ」キャラメルモフアート味」を発売する。＞＞＞イーブイ東京ばな奈「見ぃつけたっ」キャラメルモフアート味をチェック！（写真7点）アニメ『ポケットモンスター』は、たくさんの謎を秘めたふしぎな生き物・ポケットモンスター（略してポケモン）が暮らす世界で、ポケ