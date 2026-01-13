【ポケモン】生誕30周年！ 「イーブイ東京ばな奈」が1月14日より発売決定
「東京ばな奈ワールド」は、スイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」から、2026年1月14日（水）〜4月19日（日）頃までの期間中「イーブイ東京ばな奈「見ぃつけたっ」キャラメルモフアート味」を発売する。
＞＞＞イーブイ東京ばな奈「見ぃつけたっ」キャラメルモフアート味をチェック！（写真7点）
アニメ『ポケットモンスター』は、たくさんの謎を秘めたふしぎな生き物・ポケットモンスター（略してポケモン）が暮らす世界で、ポケモンたちとの友情や冒険を描く大人気シリーズ。TVアニメは1997年4月に放送を開始し、 ”ポケモンマスター” を目指す少年・サトシとそのパートナー・ピカチュウの冒険が、2023年3月までの約26年間にわたり描かれた。2023年4月からは、少女・リコと少年・ロイが新たな主人公として活躍する新シリーズが放送中だ。また劇場版シリーズも、1998年公開の『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』を皮切りに数多く制作されており、世代を超えて多くのファンに愛され続けている。
ポケモンたちが東京ばな奈になった！？ 可愛いスイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」。第1弾「ピカチュウ東京ばな奈」に続いて登場した「イーブイ東京ばな奈」が、ポケモン誕生30周年をお祝いするために、4年ぶりにかえってくる。
愛くるしいイーブイ模様で焼きあげた「イーブイ東京ばな奈」は、幸せいっぱいの ”もふもふ” をテーマにした ”キャラメルモフアート味” 。もふもふしたイーブイみたいに柔らかなチョコ風味のスポンジケーキから、もふもふの泡が印象的なキャラメルマキアートをイメージした ”キャラメルマキアート味のバナナカスタードクリーム” がとろーり。幸せいっぱいのおいしさは、癒やしの効果バツグン！？ ”おいしイーブイなブレイクタイム” を楽しんで。
スポンジケーキの模様は６種類。注目は、ごきげんなハート模様がついた ”ハート付きイーブイ” 。可愛すぎる表情にひと目でもうメロメロ。ときどきしか出現しないので、出会えたらいいことあるかも。どの模様が出てくるかお楽しみに。
ぜひこの機会に「イーブイ東京ばな奈」をお楽しみあれ。
（C）Pokemon. （C）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
