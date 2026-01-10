ホテルスタッフが思ういい宿泊客の特徴や、宿泊時にやってはいけない行為などについて、ホテルビースイーツ（大阪市中央区）の公式TikTokアカウントが紹介しています。【驚き】「えっ…守れない人いるの！？」これがホテルスタッフが教える宿泊時の“NG行為”です！公式TikTokアカウントは「ホテルスタッフが思う いいお客様だと思うランキング」というタイトルの動画を公開。この動画では、スタッフが、いい宿泊客の特徴に