ホテルスタッフが思ういい宿泊客の特徴や、宿泊時にやってはいけない行為などについて、ホテルビースイーツ（大阪市中央区）の公式TikTokアカウントが紹介しています。

【驚き】「えっ…守れない人いるの！？」 これがホテルスタッフが教える宿泊時の“NG行為”です！

公式TikTokアカウントは「ホテルスタッフが思う いいお客様だと思うランキング」というタイトルの動画を公開。この動画では、スタッフが、いい宿泊客の特徴について、「マナーや節度ある行動ができるお客様」と紹介しています。スタッフによると、宿泊時に客室内のトイレットペーパーやシャンプーなどを持ち帰ってしまう人がいるといいます。

また、スタッフは「ホテルは全てのお客様が安心・安全・快適に過ごすための場所です」と強調した上で「もちろん過ごし方は自由ですが、他のお客様にご迷惑をおかけしないよう思いやりのある行動をお願いします」と呼び掛けています。

この投稿に対し、SNS上では「結構間違えて持って帰る方多いですよね」「トイレットペーパー持って帰るってどうなのって感じです」「シャンプーとか備品の持ち帰りは論外」「自分の家だと思って過ごしたら、汚したりとか破壊とかしないはず」などの声が上がっています。

ホテルの宿泊時は、客室内の備品を無断で持ち帰らないようにしましょう。