熊本県山都町教育委員会は9日、町立中の生徒が少年を暴行した様子を撮影したとされる動画が、交流サイト（SNS）上で拡散していることを確認し、内容の真偽を含め事実関係の調査を始めたと明らかにした。名指しされた中学や県警と連絡を取っているという。動画は9日午後に投稿された。長さは約1分半。少年が複数人に取り囲まれ、一方的に頭を蹴られたり、首を絞められたりする様子が収められている。町教委の担当者は取材に「