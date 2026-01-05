全国高校サッカー選手権・準々決勝、神村学園４−１日大藤沢」（４日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム）４試合が行われ、高校総体覇者の神村学園（鹿児島）は、ＦＷ倉中悠駕（３年）の４得点の大活躍で日大藤沢（神奈川）を４−１で破り、過去最高に並ぶ４強に進んだ。通算６得点とし、大会得点ランキング単独トップに躍り出た倉中は、首都圏開催となった第５５回大会以降の１大会最多で鹿児島城西・大迫勇也（現Ｊ１神戸）