1月4日、中山競馬場で行われた中山金杯（G3・芝2000m）は、7番人気の伏兵カラマティアノスがゴール前の大激戦を制した。写真判定の2着に1番人気のアンゴラブラックが入った。4連勝中カネラフィーナは4着まで。中山金杯、勝利ジョッキーコメント1着カラマティアノス津村明秀騎手「ゴールしたときは全然わからなかったです。最近後ろからの競馬が続いて、あまりいい結果ではなかったので出来れば好位、ポジションを取りたいなと