水戸市のアパートので女性が殺害された事件で、女性は発見時、室内側に頭を向け倒れていたことがわかりました。警察は、玄関から部屋に逃げようとした可能性もあるとみて調べています。【映像】事件現場のアパート先月31日、水戸市加倉井町のアパートの一室で、この部屋に住むネイリストの小松本遥さん（31）が、首を刃物で刺され頭を鈍器のようなもので殴られるなどして殺害されました。警察によりますと、殴られた痕は後頭