’25年6月の風営法改正でホスト業界は一変した。その裏で、ホストと闇金が結託し、女性を海外へ送り出す「人身売買」が急増していた。借金返済のため海を渡るも、稼げず帰国すらできない――。その悲しき実情に迫る！◆300万円の売り掛けを肩代わりし海外へ送る！悪質ホストの存在が社会問題化するなか、’25年、風営法の大改正が行われた。色恋営業や売り掛けを抱えた客を風俗店に紹介するスカウトバックが禁止されるなど、