【双子座】2026年 1月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。始まりの1月、あなたの運勢は?双子座（5/21-6/21）趣味が化ける。「錬金術」の年趣味や何気ない夢。これが大事です。今年はそのまま「表舞台の仕事」に直結します。これまで楽しみながら磨いてきたスキルが、最強の武器として機能する年。だからこそ、アイデアは隠さず、恐れず口に出して。あなたの言葉や行動が、思いがけず新しい収入やポジションに化け