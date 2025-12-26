お笑いコンビ「はんにゃ」の川島章良の元妻でブロガーの川島菜月が24日、オフィシャルブログを更新。離婚後に寄せられる質問の中で最も多かったという「後悔」や「復縁」に関する思いについて、率直な胸中を明かした。 菜月さんのブログは、日々の子育てや家族とのふれあいを中心に時に笑いを交え、時にしみじみとしたエピソードなど“リアルな日常が つづられたブログ”。離婚発表後もポジティブに前を向きながら、子どもたちと