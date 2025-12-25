【ニューヨーク共同】全米規模の数字選択式宝くじ「パワーボール」の運営組織は、24日に18億1700万ドル（約2830億円）の大当たり（ジャックポット）が出たと明らかにした。南部アーカンソー州で買われたくじだった。米国の宝くじ史上2番目の高額という。米メディアは「クリスマスイブにとてつもないプレゼントだ」と報じた。数字六つの組み合わせを選んで購入する宝くじで、9月以降、46回にわたり大当たりが出ず賞金が繰り越さ