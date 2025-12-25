Amazonプライム会員になると追加料金なしで利用できる定額制の動画配信サービス（SVOD）「Prime Video」で、1月より配信開始となる新着作品を紹介する。『呪術廻戦』 第3期「死滅回游 前編」や『葬送のフリーレン』 第2期など話題の冬アニメが勢ぞろい。映画『グランメゾン・パリ』や『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―』なども配信開始となる。※視聴には会員登録が必要。配信開始日は変更になる可能性