12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É2025 in ¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ù¡£¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ópresents ¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¨¤«¤­¥¯¥Ã¥­¡¼¡×¤ä¡Ö¤ª²Û»Ò¤Î²È¤Å¤¯¤ê¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¢ö»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¢ö¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤òÉñÂæ¤ËÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥¯