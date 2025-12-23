Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦²¬ÅÄ¹îÌéµÄ°÷¤¬£²£±Æü¤Ë£Î£È£Ë¡ÖÆüÍËÆ¤ÏÀ¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ËÆ£²íÇ·¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬À©»ß¤·¤¿¤Î¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤ÆÏÀÁè¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¬ÅÄ»á¤Ï£±£±·î¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÈÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀÁè¤·¡¢ÂæÏÑÈ¯¸À¤ò°ú¤­½Ð¤·¤¿¡£²¬ÅÄ»á¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤½¤Î¹â»ÔÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½¾ÍèÀ¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½¾ÍèÎ©¾ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Ë