大好評販売中のB.LEAGUE10周年を記念したオリジナルグッズ“B.LEAGUE 10th ANNIVERSARY OFFICIAL GOODS COLLECTION”その第三弾が、本日よりオンラインショップに登場しました！ ▶ 販売ページこちら コーディネートのしやすさ抜群！老若男女、着こなしやすいデザインでご用意しております。さらに、クラブロゴがさりげなくあしらわれた新アイテムシリーズも！ぜひチェッ