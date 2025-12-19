Bリーグ10周年記念 第三弾！老若男女着こなしやすい冬アイテムが新登場【全4種】

写真拡大 (全8枚)

大好評販売中のB.LEAGUE10周年を記念したオリジナルグッズ“B.LEAGUE 10th ANNIVERSARY OFFICIAL GOODS COLLECTION”

その第三弾が、本日よりオンラインショップに登場しました！

 

 

▶ 販売ページこちら

 

コーディネートのしやすさ抜群！老若男女、着こなしやすいデザインでご用意しております。さらに、クラブロゴがさりげなくあしらわれた新アイテムシリーズも！

ぜひチェックしてみてください。

 

 

 

【全2色】B.LEAGUE 10th ANNIVERSARY History of Winners Crew Sweat

各\7,150(税込)　サイズ展開：S/M/L/XL ※男女兼用

 

 

【全1色】B.LEAGUE 10th ANNIVERSARY B1 ALL CLUB PO Hoodie

\7,700(税込)　サイズ展開：S/M/L/XL ※男女兼用

 

 

 

クラブロゴアイテムシリーズ(全2種)

 

10周年のロゴとクラブロゴがさりげなく並ぶ新たなデザインシリーズも新登場！Tシャツとタオルが、B1/B2 全40クラブのデザインでご用意しています。

 

 

B.LEAGUE 10th ANNIVERSARY×クラブTシャツ（全40種）

※画像は一例です。

各\4,400(税込)　サイズ展開：S/M/L/XL ※男女兼用

 

 

B.LEAGUE 10th ANNIVERSARY×クラブマフラータオル（全40種）

※画像は一例です。

\2,750(税込)

 

 

 

気になる購入方法は？

 

10周年記念グッズは、公式オンラインショップによる受注販売と、「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」などの一部会場での販売を予定しています。

受注生産は本日12月19日(金)18時より受付開始！ご注文から約1か月でご自宅にお届けする見込みとなっております。

B.LEAGUEグッズをさりげなく日常にとりいれて、おしゃれに楽しんでみてはいかがでしょうか？販売開始をお楽しみに！

 

 

▶ オンラインショップはこちら

 

 

 

▶ 第一弾はこちら

 

 

 

▶ 第二弾はこちら