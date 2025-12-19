TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜後10：00）が、17日に放送。ダイアン・津田篤宏による、人気企画「名探偵津田」の新作「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」前編を届けた。後編に向けて、SNS上では小籔千豊が物語の鍵を握っているのではないかという考察が相次いで寄せられている。【動画】えっこれも伏線？小籔が10月にアップしていた「タイムマシン」動画『水ダウ』名物企画「電気イ