あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「親フラグ」の略語は？「親フラグ」の略語はなんでしょうか？意味も一緒に確認しましょう！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「親フラ」でした！親フラグとは、予期せぬタイミングで親（母もしくは父）が現れることを指しています。ライブ配信などに