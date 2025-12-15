クリスマスから年末年始にかけては、サーモン料理の需要が高まるシーズン。サーモンは、美しい色合いが食卓の彩りになるのはもちろん、冷やした料理でも加熱した料理でも楽しめるので、おもてなし料理の頼れる食材の代表格です。今回は、前菜からメインディッシュまで、ゲストの目を引くおしゃれなレシピをご紹介します！旨味と食感を生かす「サーモンレシピ」6選5分でできる「サーモンユッケ丼」出典：https://www.instagram.com