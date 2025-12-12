セイコー 5スポーツより、人気キャラクター「ピンクパンサー」とのコラボレーション限定モデルが2026年1月9日(金)発売♡世界限定9,999本（国内999本）で、希望小売価格は62,700円（税込）。ピンク色を基調とした鮮やかなデザインや足跡モチーフ、リトル・マンの家をイメージしたオリジナルボックスなど、遊び心あふれる仕様で日常に楽しい彩りを添えます♪ ピンクパンサー