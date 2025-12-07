中日スカウトの八木智哉氏（４２）が６日、インスタグラムを更新。「昨日球団に呼ばれクビ通告を受けました」と、退団を報告した。八木氏はパワーを吸収するように大木に手を置いている写真を添え、「中日では選手３年スカウト８年やらせて頂き多くを学ばせて頂き感謝しています」と記述。続けて、「毎日のスカウト業をやらせて頂きアマチュアの選手からいろんな事を学び成長させて頂いた中担当選手からも多くを学び経験値を上